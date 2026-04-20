Новости города

«Галс-Девелопмент» использует башенный кран с дистанционным управлением. Площадкой для него стал семейный комплекс «Адмирал». Рабочее место оператора расположено в строительном штабе и представляет из себя эргономичное кресло с экранами и рычагами управления. Обзор строительной площадки с изображением рабочего процесса передается оператору с четырех камер слежения. Кроме того, использование оптоволоконных сетей дает стабильное гарантированное соединение. «Умный» кран — часть программы «Галс-Инновации: цифровая стройка». Инновация направлена на ускорение строительства и сокращение низкоквалифицированного труда.

Строительство станции «Бульвар Генерала Карбышева» на Рублево-Архангельской линии столичного метро завершается, сообщил Сергей Собянин. В дизайне станции светло-серые и белые тона, колонны украсят барельефы о военных инженерах. Новая станция улучшит транспортную доступность для 300 тыс. жителей районов Хорошево-Мневники и Щукино.

На Московском полумарафоне пройдет этап кубка для бегунов в возрасте от 35 лет. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Специальный кубок учрежден Беговым сообществом. Московский полумарафон состоится 25 и 26 апреля.