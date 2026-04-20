Зои Салдана стала глобальным послом Lancome

Актриса Зои Салдана, обладательница премии «Оскар», назначена глобальным амбассадором французского косметического бренда Lancome. Впервые она появится в рекламной кампании новой линии средств по уходу за кожей Absolue Longevity MD. Формулы продуктов этой линии основаны на интегративной науке долголетия и призваны активно улучшать внешний вид кожи, замедляя видимые признаки биологического старения. Салдана присоединяется к группе глобальных амбассадоров Lancome, в которую входят Кристи Терлингтон, Джулия Робертс, Оливия Родриго, Изабелла Росселлини, Ая Накамура и Ванесса Кирби.

