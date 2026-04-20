Три чиновника Приангарья осуждены за незаконную вырубку леса

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор трем сотрудникам минлеса за незаконную вырубку 13 тыс. кубометров леса. Ущерб оценивается в сумму более 160 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным суда, в период с 2017 по 2019 год подсудимые занимали должности в региональных органах лесного хозяйства. Под видом санитарных рубок они организовали незаконную заготовку древесины в Балаганском лесничестве Приангарья. К незаконной вырубке было привлечено 15 работников лесозаготовительного предприятия, которые не знали о преступности своих действий.

Суд приговорил виновных к срокам от шести лет и четырех месяцев до шести с половиной лет исправительной колонии общего режима. Каждому из них также назначили штраф по 500 тыс. руб. и запретили занимать определенные должности на три года.

Кроме того, по информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, суд удовлетворил гражданский иск минлеса Приангарья о взыскании с осужденных 164 млн руб. нанесенного ущерба. Бывшие чиновники взяты под стражу в зале суда, приговор не вступил в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск

