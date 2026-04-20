В массовом ДТП в Ленобласти пострадали 13 человек

В Тосненском районе Ленинградской области грузовик спровоцировал столкновение еще четырех машин. Пострадали 13 человек, сообщило региональное МВД.

Авария произошла сегодня около 7:20 на 97-м км автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Грузовик Shacman двигался от Отрадного в сторону Гатчины. В ДТП попали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, Chery Tiggo, грузовик DAF с прицепом и Renault Logan.

Со слов водителя Shacman, у его автомобиля отказали тормоза. По данным МВД, пострадавшие получили различные травмы, один из них находится в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.