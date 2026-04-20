В Оренбуржье объем введенного жилья уменьшился на 25%

В Оренбургской области с января по март сдали в эксплуатацию 262 тыс. кв. м, что на 25% меньше показателя за те же месяцы прошлого года. Данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

В индивидуальных жилых домах объем сдачи уменьшился на 31% и составил 187 тыс. кв. м. В многоквартирных домах ввели в эксплуатацию 75 тыс. кв. м — на 4% меньше, чем в январе-марте 2025 года.

В марте этого года в регионе всего было введено 60 тыс. кв. м — на 58% меньше марта прошлого года.

Руфия Кутляева