В самарском метро обнаружили протечки и изношенные участки

В самарском метрополитене на нескольких участках от станции «Алабинской» до станции «Российской» зафиксированы места протечек и участки с выраженным износом. Об этом сообщил министр строительства Самарской области Александр Фомин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«По ряду конструктивных элементов и инженерных систем ресурс уже выработан. Необходим капитальный ремонт»,— говорится в сообщении.

Проблемные участки самарского метро планируется отремонтировать. Для этого будут определены объемы и технологические решения по каждой локации.

Георгий Портнов