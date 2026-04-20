Калининградец стал обладателем уникального для мировой науки генома

Житель Калининградской области оказался обладателем уникального генома, которого нет ни в одной базе мира. Об этом сообщили на региональной станции переливания крови.

В Калининградской области выявили человека с геномом, который ранее не встречался ни в одной из баз мира

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«С 2022 года все наши образцы мы отправляем в Институт переливания крови в Киров, где их типируют и создают регистр доноров костного мозга. И в 2025 году нам оттуда сообщают, что среди посланных образцов найден донор с уникальным геномом»,— рассказала главврач станции Нина Кабанчук.

Завотделением лабораторной диагностики станции Ирина Днестрянская добавила, что все клетки в человеческой крови делятся на системы. Одна из них называется HLA, пишет «Новый Калининград».

«И найденный у донора фенотип — НLA — очень редкий среди встречающихся, причем не только у нас, но и во всем мире. Про него уже написали в международном медицинском журнале „HLA“ (официальный журнал Европейской федерации генетики)»,— добавила Днестрянская.

По ее словам, обнаруженный у калининградца геном раньше никогда не встречался. Его используют при пересадке костного мозга. И если в РФ появится больной со столь редким фенотипом, которому нужна будет пересадка костного мозга, то житель Калининградской области сможет выступить донором.

Матвей Николаев