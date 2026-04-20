В Прикамье представлен новый главный федеральный инспектор

Сегодня полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров представил Алексея Воробьева в должности главного федерального инспектора (ГФИ) по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ГФИ.

В церемонии представления приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководители территориальных органов федеральных структур, силовых и правоохранительных ведомств.

«Алексей Валерьевич имеет серьезный опыт государственного управления. Он работал на различных должностях в федеральных и региональных структурах, последние шесть лет — в аппарате полномочного представителя. Ему хорошо знакома обстановка в Пермском крае, где он занимал должность федерального инспектора почти четыре года. Уверен, что знания, накопленный опыт и профессионализм позволят своевременно и качественно решать поставленные задачи»,— отметил Игорь Комаров.

Алексей Воробьев родился 12 июля 1977 года в городе Горьком (сейчас Нижний Новгород). В 2001 году окончил Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева. В 2010 году проходил обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Работал в коммерческих компаниях и в правительстве Нижегородской области. Четыре года замещал должность федерального инспектора по Пермскому краю, с июня 2024 года — должность главного федерального инспектора по Удмуртской Республике.