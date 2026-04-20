В Шахтах вдове ветерана ВОВ компенсировали 3,6 млн рублей на покупку квартиры

В городе Шахты вдове ветерана Великой Отечественной войны предоставили субсидию в 3,6 млн руб. для покупки жилья после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ростовской области.

Правоохранители установили, что 92-летняя вдова ветерана имеет право на получение единовременной выплаты. Однако в городской администрации предоставили в региональный минстрой неполный перечень документов, из-за этого субсидию пенсионерке временно не предоставили.

Прокуратура внесла представление главе города, после его рассмотрения пакет документов направили в министерство.

Константин Соловьев