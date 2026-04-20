Башкирия заняла 44-е место по просроченной задолженности населения

По данным на 1 марта Башкирия находится на 44-м месте по просроченной задолженности населения перед банками, сообщает «РИА Рейтинг». В республике доля просроченного долга перед банками в начале прошлого месяца составляла 4,77%. За год она выросла на 0,62%. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения составила 584 тыс. руб.

Лидерами рейтинга стали Севастополь, где доля просроченной задолженности жителей перед банками составляла 2,67%, Крым (3,16%), Санкт-Петербург (3,23%). Аутсайдерами являются Ингушетия (25,51%), Чечня (14,6%) и Дагестан (14,47%). В среднем по стране доля просрочки равнялась 4,59%.

Майя Иванова