Жительнице Марий Эл суд назначил два года колонии за ДТП с погибшим

В Марий Эл суд назначил 20-летней жительнице Сернурского района наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении из-за дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Авария произошла утром 10 декабря прошлого года на автодороге «Сернур — Казанское — Кукнур». Водитель допустила столкновение с другим автомобилем, выполнявшим поворот налево. После удара транспортное средство попало на встречную полосу и столкнулось с другой машиной.

В результате ДТП один пассажир скончался на месте, второй водитель получил тяжкий вред здоровью.

Обвиняемую признали виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ, однако, поскольку у нее есть несовершеннолетний ребенок, отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Обвиняемую лишили водительских прав на 2,5 года. Также она должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 млн руб.

