Politico: британские чиновники критикуют Стармера за неспособность руководить

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сталкивается с критикой со стороны чиновников, которые считают его неспособным руководить страной, пишет Politico. Многие в его окружении опасаются, что премьеру придется покинуть пост раньше срока, отмечает издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters

Несколько британских политиков, чиновников и помощников, в том числе тесно сотрудничавших с Киром Стармером, заявили Politico, что премьер «не способен руководить командой, испытывает отвращение к конфликтам, не имеет четкой миссии для осуществления власти», «мало интересуется людьми и политической стратегией».

Кризис доверия Киру Стармеру возник из-за назначения в 2024 году Петера Мандельсона послом Великобритании в США. В сентябре 2025-го стало известно о дружбе британского посла с погибшим несколько лет назад финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в организации секс-торговли с участием несовершеннолетних. Мандельсона уволили, а Стармер признал, что совершил ошибку. Однако на прошлой неделе The Guardian сообщила, что при назначении Мандельсона служба безопасности рекомендовала отказать ему в доступе к секретной информации, но британский МИД проигнорировал эти опасения.

Кир Стармер в прошлом был королевским адвокатом (старший юрист высокого ранга) и главой Королевской прокурорской службы. Он занимает пост премьера с июля 2024 года — тогда он привел Лейбористскую партию к власти в Британии спустя 14 лет правления консерваторов. Стармер в том числе обещал обеспечить в стране экономический рост. Отсутствие заметных изменений привело к снижению поддержки населения. Согласно мартовскому опросу YouGov, действия премьера поддерживают 22% респондентов, 70% относятся к нему отрицательно.

Лусине Баласян