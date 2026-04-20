Определен подрядчик для ремонта одного из этажей «Дома Советов» в Перми

Победителем аукциона на право выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов», расположенного на ул. Ленина, 51, признано ООО «Вектор». При максимальной цене контракта 46,5 млн руб. компания оценила свою работу в 39,5 млн руб.

Подрядчик должен будет отремонтировать помещения третьего этажа здания и заменить на этаже старую систему кондиционирования воздуха. К работам необходимо приступить 27 апреля 2026 года и завершить их 26 декабря 2026 года.

ООО «Вектор» действует с сентября 2020 года и зарегистрировано в Перми. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. В 2025 году выручка компании составила 166,7 млн руб., чистая прибыль — 3 млн руб.