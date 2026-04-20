Недавно я была в Японии и встречалась с Казуми Арикава — основателем Albion Art, человеком, который более 35 лет занимается коллекционированием и исследованием ювелирного искусства. Предметы из его коллекции показывались и сейчас выставляются на ключевых выставках в крупнейших музеях мира. Он занимается популяризацией ювелирного искусства, ведет образовательную деятельность и преподает. В общем — огромный молодец и легенда.

Мы долго разговаривали о самых разных вещах, он провел для меня традиционную чайную церемонию и подписал свою книгу очень теплыми словами. Но самое интересное для меня было не это. В ходе встречи он показал много украшений разных периодов. Его подход к реставрации оказался нестандартным. В своей практике я видела много старинных украшений, часов и объектов с драгоценной составляющей. Обычно, когда речь идет о грамотном восстановлении, имеется в виду точная историческая реконструкция: используются только те материалы, техники и инструменты, которые были доступны в момент создания вещи.

У Арикава-сан подход другой. Он решает, нужна ли вообще реставрация и если да, то в какой мере. Какие-то предметы он воссоздает полностью, какие-то — частично, а некоторые не трогает вообще. И, как он сам говорит, решения принимает интуитивно — так же, как и при покупке изделий. Мастер осторожен в формулировках, когда рассказывает про предметы из своей коллекции. При этом он абсолютно честен.

Например, в его коллекции есть кольцо XVII века — сложная, многослойная миниатюрная композиция под куполом. Иной псевдоэксперт сходу бы сказал, что она вырезана из слоновой кости (тогда это был самый распространенный материал). Он же говорит: «Возможно, но это нам неизвестно». Ведь на сегодняшний день достоверно подтвердить это не представляется возможным.

