Рынок труда для молодых сотрудников беспощаден. Стартовых позиций совсем немного, а сроки трудоустройства затягиваются. Business Insider описывает ситуацию в США так: на университетских ярмарках вакансий стало меньше ролей начального уровня, особенно в маркетинге, финансах и HR, где раньше преобладали рутинные задачи. Работодатели все чаще ожидают не только базовых знаний, но и практических навыков. Замкнутый круг: нужна первая работа, но там требуют опыт.

По данным ФРС Нью-Йорка, безработица среди недавних выпускников к концу 2025 года достигла около 5,7%, а доля занятых на позициях, не требующих высшего образования, выросла до максимума с 2020 года, превысив 42%. Отдельная проблема — «скрытый рынок труда». Все больше вакансий закрывается через личные контакты, а не через отклики на сайтах. Рассылать одинаковое резюме стало слишком просто при помощи нейросетей. Рекрутеры перегружены, и личные рекомендации начинают играть решающую роль. В таких условиях мостом к реальной карьере становятся «переходные роли» — не работа мечты, а позиции, которые дают нужные навыки и опыт.

Выпускникам теперь недостаточно просто показать диплом. Работодатели хотят видеть конкретный опыт: стажировки, проекты, участие в клубах или даже самостоятельные инициативы. Придется освоить навыки самопрезентации и научиться объяснять важность своих способностей для конкретной компании. Кроме того, умение обращаться с ИИ перестало быть преимуществом — это базовый минимум даже для нетехнических позиций. Работодатели ищут кандидатов, способных использовать нейросети для повышения эффективности и быстрее приносить результат.

На поиск работы выпускникам вузов приходится закладывать больше времени: вместо одного месяца — три, и то ответа после пары интервью придется ждать. Коротко: в этой бурлящей и стрессовой среде ничего не остается, кроме как быть гибким и терпеливым кандидатом, а после университета стоит продолжать учиться всему, что «преподают» в офисах.

Яна Лубнина