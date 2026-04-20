«Основной объем продаж переместился за пределы Третьего кольца»

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Современный покупатель первичной столичной недвижимости зачастую не воспринимает адрес в центре как безусловную ценность. Происходит глобальный переход от престижа локации к престижу опыта: люди выбирают, к примеру, не «Центральный округ против Западного», а скорее «старый фонд против новой среды». В этой логике современный технологичный жилой комплекс за пределами Третьего транспортного кольца с его продуманными сервисами и приватностью становится во многом привлекательнее шумных и плотных центральных переулков.

По данным экспертов компаний «НДВ Супермаркет Недвижимости» и КГ Media Instinct Group, в этом году основной объем продаж — более 85% — переместился за пределы Третьего кольца. Наиболее востребованными округами столицы стали Западный, Северный и Северо-Западный: 17,5%, 14,5% и 13% соответственно, посчитали брокеры. Внутри округов лидерами по динамике стали районы Солнцево и Метрогородок.

Удаленные районы, отмечают эксперты, перестали восприниматься как «окраины» в тот момент, когда девелоперы сменили стратегию: вместо продажи географии фокус сместился на сам продукт. Промышленные и спальные зоны начали описываться через новые смыслы — «зеленый кластер», «технологичный район», «город внутри города». Покупатели бизнес- и премиум-классов все чаще отдают предпочтение проектам с высокими архитектурными стандартами и качественной средой за пределами центра. А при сопоставимом уровне цен в массовом сегменте, добавляют брокеры, потребители значительно активнее выходят на сделку в концептуальных проектах «с характером».

Светлана Бардина