Название пирожка, обретшего популярность в начале XIX века, звучит двусмысленно — и недаром. Как говорят эксперты, кулинары одолжили его у пикантного цыганского романса «Сарафанчик-расстегайчик», который в то время пользовался большой популярностью в московских ресторациях.

На самом деле отверстие размером с пятак в пирожках имело сугубо практический смысл. В готовое изделие вливали пару ложек бульона для сочности, а сверху, для красоты, прикрывали кусочком отварной или малосольной дорогой рыбы — семги или осетрины. Расстегай готовили с грибами, мясом и рыбой, но только последние стали по-настоящему популярны. Круглые расстегаи называли московскими, вылепленные лодочкой — новотроицкими, и подавали их исключительно к бульонам.

Сегодня традиции подзабылись: открытые пироги делают сплошь из рыбы, сверху бульоном не заливают и считают закуской. Но все равно вкусно — особенно с семгой. Таких корней и держаться приятно.

Павел Шинский