«Посетители открывают для себя ранние работы художницы на бумаге»

Музей Людвига в Кельне открывает крупную выставку Яёи Кусамы, ведущей фигуры современного японского искусства. Выставка объединяет около 100 работ и охватывает более семи десятилетий ее творчества — от абстрактных рисунков 1950-х до знаменитых «Бесконечных зеркальных комнат. Посетители открывают для себя ранние работы Кусамы на бумаге, созданные в Нью-Йорке, отмеченные влиянием абстрактного экспрессионизма. Серия «Тыквенные скульптуры и одержимости точек», выставленная в главных галереях музея, вступает в диалог с монументальностью архитектуры самого Музея Людвига — яркий контраст между модернистской строгостью и психоделической фантазией.

Для Яёи Кусамы навязчивое повторение точки — это не простой декоративный мотив: оно выражает интимную борьбу с тревогой и визуальными галлюцинациями, о которых она говорила с детства. Музей Людвига выделяет это автобиографическое измерение через сдержанную, всеобъемлющую сценографию. Посетители проходят через зеркальные пространства, наполненные игрой света и бесконечными отражениями, размывающими границу между телом и произведением искусства — тема, которая ярко резонирует в эпоху образов и иммерсивных технологий.

Экспозиция в Кельне является частью более широкого глобального институционального признания художницы, которой сейчас 96 лет, и которая с 1977 года проживает в психиатрической клинике в Японии, где у нее есть собственная студия. А также в Токио есть и свой многоэтажный музей с 2017 года. Художница переехала в Нью-Йорк в 1958 году, где общалась с ведущими авангардными деятелями, такими как Ив Кляйн, Энди Уорхол, Дональд Джадд. Будучи убежденным борцом за сексуальную свободу и права женщин по отношению к собственному телу, она оставила свой след в 1960-х благодаря обнаженным хэппенингам в знаковых местах Нью-Йорка. С детства Кусаму преследовали визуальные галлюцинации, ее «психосоматическое» искусство определяется распространением ярких точек и фаллических форм. Это иллюстрирует ее серия Pumpkin, одна из которых была продана за $7 млн на аукционе Sotheby's Hong Kong в 2019 году.

Дмитрий Буткевич