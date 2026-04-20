«Тот решил пошутить и принес в раздевалку аж четыре пистолета»

Владимир Осипов — о конфликте между баскетболистами «Вашингтон Уизардс»

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спортивные раздевалки во многих видах спорта — отдельный мир, даже вселенная. Обо всем, что происходит за закрытыми дверями этих помещений, мы обычно не знаем, но порой события настолько неординарны, что скрыть их нереально. В 2009 в раздевалке баскетбольного клуба NBA «Вашингтон Уизардс» едва не произошла перестрелка. В команде разгорелся конфликт между игроками Джаварисом Криттентоном и Гилбертом Аринасом. Один проиграл другому в карты $25.

Казалось бы, при многомиллионных зарплатах это не должно стать проблемой, но словесная перепалка привела к угрозам. Джаварис открыто заявил партнеру по команде, что умеет неплохо стрелять. Тот в свою очередь решил пошутить, принес в раздевалку аж четыре пистолета и выложил их перед шкафчиком коллеги. И вместе с запиской: «Выбери любой, и я пристрелю тебя из него». Дальше, по рассказам очевидцев, разъяренный Криттентон, вытащил свой пистолет, взвел курок и направил оружие на шутника.

Игроки «Вашингтона» тут же бросились вон из раздевалки. Остался только Карен Батлер. Именно он уговорил вооруженного коллегу не стрелять. Тогда все обошлось, хотя оба игрока были дисквалифицирован до конца сезона. Но позже Криттингтон все-таки стал убийцей. В 2011 году он застрелил женщину и получил 23 года тюрьмы. Карьера Аринаса после случая в раздевалке тоже пошла на спад. А когда он во время очередного матча показал, как расстреливает игроков из воображаемых пистолетов, его выгнали из команды, и с большим баскетболом ему пришлось завязать.

Владимир Осипов

Фотогалерея

Неспортивный инцидент

Рози Руис была признана победительницей женского забега на Бостонском марафоне 1980 года. Ее время — 2 часа 31 минута 56 секунд — стало рекордом дистанции в Бостоне. Однако зрители шоу заявили, что она проехала большую часть на метро и лишь за полмили до финиша вышла на дистанцию. Судьи признали факт мошенничества, и победу отдали Жаклин Гаро. Этот случай заставил организаторов марафонских забегов в обязательном порядке использовать чипы на дистанциях

Фото: AP

В январе 1994 года фигуристка Нэнси Керриган (справа) подверглась нападению во время чемпионата США. После очередного выступления неизвестный дубинкой ударил спортсменку по колену. Как стало известно позднее, покушение организовали друзья соперницы Керриган Тони Хардинг. Несмотря на травму, Кэрриган попала в олимпийскую сборную США и завоевала на Играх-1994 серебряную медаль

Фото: AP / Merline Summers

Баскетболист Шакил О`Нил славился тем, что во время игр всячески унижал своих соперников. Один из самых громких случаев произошел в 1997 году во время встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Тогда О`Нил во время броска ногами обхватил Криса Дадли (справа) и толкнул нижней частью туловища. После этого на поле началась потасовка, судьям удалось успокоить баскетболистов, и игра продолжилась

Фото: AP / Mark J. Terrill

28 июня 1997 года боксер Майк Тайсон во время встречи с Эвандером Холифилдом провел необычный прием. Он откусил часть уха соперника. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован

Фото: Reuters

Во время чемпионата мира по футболу 1998 года случился один из самых известных конфликтов в истории первенства. Игрок сборной Аргентины Диего Симеоне толкнул англичанина Дэвида Бекхема, на что второй ответил подножкой. Рухнувший на газон Симеоне симулировал серьезную травму, но арбитр, упустивший начало инцидента, все же удалил Бекхема с поля

Фото: Reuters

19 ноября 2004 года на последней минуте встречи баскетбольных клубов «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс» началась массовая драка. Игроки двух команд выясняли отношения, когда один из болельщиков кинул стакан с колой в игрока «Индиана Пэйсерс» Рона Артеста (на фото). В результате девять игроков обеих команд были отстранены от игр, пять игроков были обвинены в нападении и приговорены к общественным работам на год. Также пять болельщиков, которые участвовали в потасовке, получили запрет на посещение домашних игр «Детройт Пистонс»

Фото: AP / Duane Burleson

На чемпионате мира по футболу 2006 года во время матча французов с итальянцами Зидан головой ударил в грудь Марко Матерацци (на фото). За неспортивное поведение капитан сборной Франции получил красную карточку и был удален с поля. Несмотря на этот инцидент, Зидана назвали лучшим игроком турнира

Фото: Reuters

В 2009 году во время матча между клубами «Хетафе» и «Реал Мадрид» защитник мадридского клуба Пепе толкнул, а затем дважды ударил ногой футболиста Хавьера Каскеро. Пепе получил красную карточки, а позднее признался: «После эпизода с Каскеро я думал о завершении карьеры. В итоге из-за этого случая за мной во всем мире закрепилась определенная репутация. Меня называют убийцей»

Фото: Reuters / Susana Vera

Поединок за титул чемпиона WBC в полусреднем весе между Флойдом Мейуэзером и Виктором Ортисом называют самой скандальной встречей боксеров XXI века. Флойд Мейуэзер отправил в нокаут своего соперника в тот момент, когда он опустил руки и был беззащитен. Этот случай еще несколько месяцев обсуждали в спортивном сообществе

Фото: AP / Julie Jacobson

В январе 2013 года за десять минут до окончания полуфинального матче Кубка английской лиги по футболу между «Челси» и «Суонси Сити» нападающий лондонского клуба Эден Азар повалил на газон и ударил одного из мальчиков, подающих мячи. Футболист посчитал, что тот затягивает время. Судья выдал Азару красную карточку и удалил с поля. При этом многие эксперты и футболисты заявили, что работник поля действительно нарушал регламент

Фото: Reuters

Уругвайский футболист Луис Суарес прославился не столько своей игрой, сколько экстравагантным поведением на поле: в критические моменты он кусал своих соперников. Такие случаи происходили неоднократно, а сам футболист утверждал, что делал это неосознанно. Позднее футболист согласился пройти курс у психолога

На фото: итальянский футболист Джорджо Кьеллини и Луис Суарес после одного из укусов

Фото: Reuters

