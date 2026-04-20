«Тот решил пошутить и принес в раздевалку аж четыре пистолета»

Спортивные раздевалки во многих видах спорта — отдельный мир, даже вселенная. Обо всем, что происходит за закрытыми дверями этих помещений, мы обычно не знаем, но порой события настолько неординарны, что скрыть их нереально. В 2009 в раздевалке баскетбольного клуба NBA «Вашингтон Уизардс» едва не произошла перестрелка. В команде разгорелся конфликт между игроками Джаварисом Криттентоном и Гилбертом Аринасом. Один проиграл другому в карты $25.

Казалось бы, при многомиллионных зарплатах это не должно стать проблемой, но словесная перепалка привела к угрозам. Джаварис открыто заявил партнеру по команде, что умеет неплохо стрелять. Тот в свою очередь решил пошутить, принес в раздевалку аж четыре пистолета и выложил их перед шкафчиком коллеги. И вместе с запиской: «Выбери любой, и я пристрелю тебя из него». Дальше, по рассказам очевидцев, разъяренный Криттентон, вытащил свой пистолет, взвел курок и направил оружие на шутника.

Игроки «Вашингтона» тут же бросились вон из раздевалки. Остался только Карен Батлер. Именно он уговорил вооруженного коллегу не стрелять. Тогда все обошлось, хотя оба игрока были дисквалифицирован до конца сезона. Но позже Криттингтон все-таки стал убийцей. В 2011 году он застрелил женщину и получил 23 года тюрьмы. Карьера Аринаса после случая в раздевалке тоже пошла на спад. А когда он во время очередного матча показал, как расстреливает игроков из воображаемых пистолетов, его выгнали из команды, и с большим баскетболом ему пришлось завязать.

Владимир Осипов