Лет 20 назад, когда Toyota еще официально продавалась у нас в стране, а российских журналистов приглашали на международные тест-драйвы моделей марки, новый Yaris почему-то показывали в Монако. Маршруты были проложены вдоль моря, но двое наших соотечественников, представители авторитетных автомобильных изданий, поехали в горы, туда, где проходит «Ралли Монте-Карло». И там они так наупражнялись на серпантинах, что увязавшаяся с ними пиар-менеджер компании, отпросилась посидеть на лавочке у дороги, чтоб не стошнило…

Вечером за ужином коллеги отловили инженера Toyota и прочли ему лекцию о том, что надо улучшить в автомобиле: у него слишком мягкая подвеска, он кренится в поворотах, надо поработать с развесовкой и, возможно, поставить на автомобиль другие шины. Японец все это выслушал и вежливо заметил, что «среди покупателей Toyota Yaris таких вот экстремалов, как журналисты из России, примерно 0,1%, и только ради них превращать в спорткар автомобиль, удел которого возить домохозяек по магазинам, компания конечно же не будет».

Прошло время, и Toyota проявила гибкость. Сегодня Yaris — это семейство автомобилей под самые разные цели, Среди которых есть и Yaris Cross —cубкомпактный кроссовер, который в прошлом году стал бестселлером в линейке марки в Европе, разойдясь тиражом в 200 тыс. В текущем году на европейский рынок выйдет рестайлинговая версия. Обновленный Toyota Yaris Cross отличается от актуальной модели новой решеткой радиатора с сотовой структурой и окраской в цвет кузова, передним бампером в более лаконичном дизайне и иной головной оптикой. Расширена цветовая палитра, а диски теперь могут быть и 18-дюймовыми. Среди изменений в салоне — вставки «под платину» в оформлении приборной панели и кресел.

В Европе Toyota Yaris Cross предлагается исключительно с гибридными силовыми установками мощностью от 116 до130 л.с., а привод может быть как передним, так и полным. Есть, кстати, и спортивная версия — Yaris GR Sport.

Дмитрий Гронский