На Дону военнослужащего наградили медалью за спасение подростка из полыньи

В Ростовской области капитана Вооруженных сил России наградили госнаградой за спасение утопающего подростка. Владислава С. наградили медалью Алексея Береста за смелые действия, сопряженные с риском для жизни, сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В декабре 2022 года, находясь возле своего дома, военнослужащий услышал детские крики о помощи с водоема. Подойдя ближе, он увидел, как несколько подростков пытаются помочь провалившемуся под лед товарищу. Мужчина подполз к краю полыньи, вытянул мальчика на поверхность, вызвал скорую помощь и помог ему добраться домой. Отмечается, что решение о награждении и наградные документы были подготовлены еще в 2023 году, но вручить медаль до настоящего времени не смогли.

Медаль в честь Алексея Береста, участника штурма Рейхстага, учредили в 2021 году. Ею награждают за действия, совершенные при исполнении долга в условиях риска для жизни.

Константин Соловьев