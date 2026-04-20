Главный врач ГКБ №3 намерен переизбраться в краевой парламент

Главный врач городской клинической больницы №3 Перми Александр Буторин подал документы для участия в предварительном голосовании Единой России. Как сообщает реготделение партии, он примет участие в праймериз по региональной группе «Ленинская №5» для последующего выдвижения кандидатом в депутаты заксобрания Пермского края.

Господин Буторин занимает должность руководителя ГКБ №3 Перми с 2006 года. С 2000 по 2021 год являлся депутатом гордумы Перми. В сентябре 2021 года избран депутатом заксобрания Пермского края по одномандатному избирательному округу №5.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.