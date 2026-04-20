В Самарской области за три месяца ввели на 28% больше жилья, чем годом ранее

С января по март этого года на территории Самарской области сдали в эксплуатацию 454 тыс. кв. м жилья. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

В многоквартирных домах ввели в эксплуатацию на 77% больше жилых помещений — 85 тыс. кв. м, в индивидуальных жилых домах — на 20% больше: 368 тыс. кв. м.

В марте в регионе сдали 176 тыс. кв. м, что на 48% больше показателя за март 2025 года.

Руфия Кутляева