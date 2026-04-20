Жители региона получают бесплатную юридическую помощь в приемных «Единой России»

Работа по оказанию бесплатных консультаций населению по юридическим вопросам организована по инициативе заместителя Председателя Государственной Думы Алексея Гордеева в местных общественных приёмных партии «Единая Россия». В апреле помощь получили 52 заявителя.

В рамках проекта на регулярной основе проводятся консультации, на которые приходят жители с самыми разными вопросами. Среди них – жилищные споры, льготы и субсидии, наследство и вопросы материнского капитала.

Инициатива направлена на создание в регионе доступной правовой среды, где каждый житель может получить не просто консультацию, а действенную помощь в решении своей ситуации. Заявители не только узнают о своих правах, но и получают чёткие алгоритмы их защиты — от разъяснения закона до практических шагов. Консультации проводят высококвалифицированные специалисты региональных Адвокатских палат.

«Проект Алексея Васильевича Гордеева по оказанию бесплатной юридической помощи очень важен, — рассказывает адвокат филиала Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская консультация Кантемировского района» Дмитрий Жигалкин. — Не все граждане обладают достаточными правовыми знаниями, чтобы решить тот или иной вопрос. Да и не каждый может себе позволить прийти на приём к платному специалисту, поэтому такие консультации нужны. Как показывает практика, благодаря проекту действительно решаются самые насущные правовые проблемы людей. Эта работа вносит весомый, ощутимый вклад не только в защиту прав конкретных граждан, но и в укрепление законности и правопорядка в районе».

Юридические консультации проходят ежемесячно на базе местных общественных приемных Партии «Единая Россия». Приемы граждан запланированы до конца года в Павловском избирательном округе. Записаться на консультацию и узнать уточняющую информацию можно по телефонам:

— Штаб общественной поддержки «Единой России» в Воронежской области, тел.: 8(920)457-07-37

— Региональная общественная приемная партии «Единая Россия»,

тел.: 8(473)239-93-39