В Нефтекамске фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупционное правонарушение

Прокуратура Нефтекамска возбудила дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). По результатам его рассмотрения компания оштрафована на 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это ООО «Интеграл-энерго».

Проверка надзорного ведомства установила, что в 2020-2024 годах директор фирмы передавал руководителю подразделения контрагента деньги за содействие при заключении договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета теплоэнергии, фиксации информации о ее потреблении, поверке приборов учета. Сумма взятки составила 180 тыс. руб.

В отношении лица, передавшего и получившего деньги, материалы выделены в отдельное производство, отмечается в сообщении.

Майя Иванова