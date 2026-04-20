В Самаре фирма сорвала поставку материалов для станции переливания крови

В Самарской области поставщика медицинских материалов для станции переливания крови включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года из-за сорванных поставок. Об этом сообщает УФАС по Самарской области.

Как уточняют в управлении, между ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» и поставщиком были заключены контракты на поставку медицинских расходных материалов для анализаторов серии «Alinity i». Сумма контракта составляла более 13 млн руб.

Комиссия Самарского УФАС установила, что победитель закупки не исполнил обязательства по контрактам. 14 января учреждение направило поставщику заявки на поставку товара и запросило необходимые документы. 3 февраля направило претензии в связи с непредоставлением документов. Поставщик ответ на претензию не направил, товар не поставил.

ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта и расторгло его. Комиссия усмотрела признаки недобросовестного поведения.

Руфия Кутляева