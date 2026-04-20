Обвиняемым по делу МУГИСО вынесли приговор по делу о растрате и взяточничестве

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение по резонансному уголовному делу, связанному с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). Основным фигурантам назначили от условного наказания до 9,5 лет колонии строгого режима, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Часть обвиняемых — бывшие свердловские чиновники. В зависимости от их роли и степени участия в преступлениях им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Елену Николаеву и Карину Горностаеву освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления. Остальным фигурантам Кировский райсуд Екатеринбурга назначил следующие сроки:

Екатерине Гребенщиковой: 4 года колонии общего режима, отсрочить наказание до исполнение 14 лет ее ребенку;

Ольге Невской: 4 года лишения свободы условно;

Константину Никанорову: 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима;

Оксане Каспровой: 5 лет общего режима. Отсрочить наказание до исполнение 14 лет ее ребенку;

Наталье Ким: 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года;

Анне Эмишян: 4 года лишения свободы условно.

Согласно версии обвинения, обвиняемыми было совершено не менее 17 коррупционных преступлений. Они якобы незаконно распорядились государственным имуществом на общую сумму более 366 млн руб., растратили более 119 млн руб.

Бывший министр МУГИСО Алексей Пьянков ранее обвинялся в том, что создал ОПГ внутри министерства. Уголовное преследование в отношении Алексея Пьянкова было прекращено.

Артем Путилов