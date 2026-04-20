На границе с Казахстаном задержали водителей за попытку дать взятку саратовскому таможеннику

В Саратовской области на МАПП Озинки задержана группа лиц за попытку дать взятку сотруднику таможни. Предполагалось, что за 200 тыс. руб. он пропустит через границу два грузовика без проведения досмотра, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФТС РФ.

На МАПП Озинки задержана группа лиц за попытку дать взятку сотруднику саратовской таможни

Фото: ФГКУ Росгранстрой На МАПП Озинки задержана группа лиц за попытку дать взятку сотруднику саратовской таможни

По данным службы, сотрудники Саратовской таможни остановили два грузовых автомобиля с электросамокатами и мототехникой и отправили их на склад временного хранения для таможенного досмотра. Водитель грузовика предложил инспектору взятку за беспрепятственный проезд до конечной точки без проведения контроля. Таможенник сразу сообщил об этом в отделение по противодействию коррупции. Водителей задержали.

Следствие возбудило уголовное дело о покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и даче взятки должностному лицу (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Взяткодателям может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Озинки» расположен в Саратовской области на 284-м км автодороги Энгельс — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном. Сопредельный пункт пропуска — Таскала (Республика Казахстан). Пропускная способность МАПП — около 230 автомобилей и 780 человек в сутки. В данный момент идет реконструкция пункта в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Марина Окорокова