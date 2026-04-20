Спикер кудымкарской думы планирует избираться в заксобрание Прикамья

Председатель Кудымкарской думы Михаил Петров примет участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Пермского края. Как сообщает реготделение партии, он подал заявление на участие в праймериз по одномандатному избирательному округу №29.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.