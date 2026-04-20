Павловский ж/д вокзал признали памятником
Железнодорожный вокзал станции Павловск включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения. Соответствующее распоряжение подписано председателем КГИОП, здание 1955 года постройки признано образцом сталинского неоклассицизма.
Станция имеет важное историческое значение
Как отметили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, станция Павловск имеет особое историческое значение: в 1836 году именно здесь была проложена первая в России железная дорога на конной, а затем и паровой тяге, связавшая Павловск с Царским Селом.
Первоначальное деревянное здание вокзала станции Павловск II возвели в 1904 году по проекту архитектора Станислава Бржозовского. В нем размещались залы для пассажиров I и II классов, багажное отделение, кассы, телеграф и служебные помещения. В годы Великой Отечественной войны постройка была сильно разрушена, утрачен и виадук через пути.
Существующее здание вокзала построено в 1953–1955 годах. Его архитектурно-художественное решение фасадов выполнено в приемах сталинского неоклассицизма. Включение объекта в реестр памятников накладывает обязательства по его сохранению и реставрации в соответствии с требованиями законодательства об охране культурного наследия.