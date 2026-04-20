Авиаперевозчик привлечен к административной ответственности за задержку рейса на 22 часа. Ему назначили штраф в размере 30 тыс. руб., сообщила пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за задержку рейса

Установлено, что в августе прошлого года в аэропорту Казани из-за ограничений полетов рейс в Санкт-Петербург задержали почти на сутки. При этом авиакомпания своевременно не обеспечила пассажиров размещением в гостинице.

Прокуратура внесла представление руководству авиакомпании. Роспотребнадзор привлек ее к ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ.

Анна Кайдалова