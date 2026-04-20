В Башкирии в марте средний размер потребкредита составил 152,2 тысячи рублей

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте в Башкирии средний размер выданных потребительских кредитов составил 152,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% (152 тыс. руб.).

В целом по стране средний размер кредита за год вырос на 11,2%, до 180 тыс. руб.

Наибольший средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ в марте был отмечен в Москве (331,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (278,4 тыс. руб.), Московской области (244,6 тыс. руб.), а также в Татарстане (203,9 тыс. руб.) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (201,7 тыс. руб.).

Самый заметный рост среднего чека потребкредита продемонстрировали Хабаровский (+27,8%) и Алтайский (+21,6%) края, Иркутская (+20,0%) и Нижегородcкая (+19,7%) области, а также Москва (+19,2%).

Олег Вахитов