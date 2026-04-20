В Цимлянске и ближайших пунктах завтра отключат воду

В Цимлянске и ближайших населенных пунктах завтра на 16 часов приостановят водоснабжение. Отключение связано с проведением планово-предупредительных работ на водопроводных сетях. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в соцсетях.

Как сообщили в ответственной организации — ГУП РО «УРСВ», подача воды будет остановлена с 05:00 до 21:00. Под отключение также попадут частично станица Красноярская, хутор Крутой и поселок Саркел.

