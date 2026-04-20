В Башкирии прокуратура проводит проверку по факту отравления семьи угарным газом

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи в поселке Новые Черкассы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, 19 апреля в больницу с признаками отравления доставили двоих детей трех и девяти лет и их мать.

Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, оценит деятельность ресурсоснабжающей организации и собственника квартиры по исполнению законодательства в сфере ЖКХ. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.

Как ранее отмечал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, дети и их мать надышались газом, пока отец был в ванной. Пострадавших доставили в больницу. После осмотра в стационаре мать отказалась от госпитализации. Дети находятся в клинике в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, добавил министр.

Майя Иванова