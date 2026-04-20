Трансфер «АэропортЭкспресс» до аэропорта Ижевска закроют 1 мая

Прямой трансфер «АэропортЭкспресс» от Центральной площади Ижевска до аэропорта и обратно 1 мая прекратит свою работу. Об этом сообщает пресс-служба «Ижавиа».

«Альтернативными видами транспорта являются пригородный автобус №331 от остановки ”9 Января”, такси, каршеринг и прочие»,— указано в сообщении. О причинах закрытия маршрута не говорится.

Напомним, экспресс-маршрут был запущен в июле 2023 года. Стоимость поездки по трансферу составляла 350 руб. Курсировал 16-местный микроавтобус.