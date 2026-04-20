В Ростовской области на трассе М-4 сбили пешехода

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» ранним утром сбили неустановленного пешехода. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По предварительным данным, около 4:30 на 946 км трассы 60-летний водитель Suzuki Grand Vitara допустил наезд на неустановленного пешехода, который шел во встречном направлении по середине проезжей части дороги вдоль разделительных бетонных блоков. Пешеход скончался на месте. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Константин Соловьев