В Самарской области подтоплен 121 приусадебный участок

В Самарской области из-за весеннего паводка подтоплен 121 приусадебный участок, сообщили в областном ГУ МЧС.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На прошлой неделе на Жигулевской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») началась активная фаза половодья. Приток воды в Куйбышевское водохранилище, по данным на 14 апреля, составил 30 855 куб. м в сек., что превышает среднемноголетние значения для второй половины апреля.

К концу недели среднесуточный сброс Жигулевского гидроузла достиг показателя 29 000 куб. м в сек. и затем начал плавно снижаться. Завтра, 21 апреля, он составит 26 000 куб. м в сек.

С 23 апреля объем среднесуточных сбросов составит 24 000 куб. м в сек. Такой режим работы сохранится до особого указания Федерального агентства водных ресурсов, с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до отметки 53,30 м.

