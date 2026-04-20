В Петербурге задержаны трое подозреваемых по делу о падении женщины с балкона

Полиция Приморского района задержала троих граждан после того, как с балкона пятого этажа дома на Комендантском проспекте упала 34-летняя женщина. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербургские полицейские арестовали троих граждан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Петербургские полицейские арестовали троих граждан

По словам потерпевшей, ее столкнули с балкона. В квартире, откуда произошло падение, полицейские задержали 41-летнюю ранее судимую женщину, 36-летнего неработающего мужчину и 44-летнего жителя Тверской области. Все трое доставлены в отдел, составлены протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Кирилл Конторщиков