Обстановка на мировом рынке снова накалилась. Ормузский пролив и ситуация в регионе в целом вызывают наибольшее беспокойство у инвесторов. Решения конфликта по-прежнему нет. На фоне этой череды событий и информационного шума, связанного с процессом, выделяется публикация The Wall Street Journal о том, что Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов обратился к американскому казначейству и Федеральному резервному банку Нью-Йорка с просьбой предоставить дополнительную долларовую ликвидность в случае ухудшения ситуации в регионе. Что эта информация может означать для инвесторов? На какие активы им стоит обратить внимание в текущей ситуации? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: На первый взгляд это рядовая новость. Своп-линии между Центробанками используются регулярно, в том числе ФРС уже предоставляла долларовую ликвидность другим регуляторам в кризисные периоды. Однако, по данным The Wall Street Journal, Центральный банк ОАЭ обратился к ФРС с просьбой о расширении долларовой ликвидности на фоне рисков в регионе. Это рассматривается как сигнал: страны Залива сталкиваются с дефицитом долларов при значительных резервах, размещенных в казначейских облигациях США и американских акциях. Продажа этих активов для получения ликвидности может оказать давление на рынки США, поэтому обсуждаются расширенные своп-механизмы между ФРС и зарубежными регуляторами. Если такие инструменты будут активированы в большем объеме, это может поддержать защитные активы, включая золото, и усилить давление на доллар на мировом рынке.

Полная версия программы: