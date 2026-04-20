В Челябинске обсудили переход от точечной киберзащиты к системной

В Челябинске прошел бизнес-завтрак, организованный «ИТ Энигма», системным интегратором решений в области кибербезопасности, при участии ГК «Солар», архитектора комплексной безопасности. Участниками стали представители финансового сектора, государственных структур, медицинских учреждений, дорожной отрасли и IT-компаний региона. Основной темой стал переход от фрагментарного закрытия угроз к формированию целостного контура информационной безопасности.

Технический директор «ИТ Энигма» Гульназ Галина представила обзор ландшафта угроз. По ее словам, по итогам 2025 года число успешных кибератак продолжило расти. В 2026 году к числу приоритетных целей злоумышленников добавились IT-компании — наряду с госучреждениями, промышленностью и ТЭК. Среди основных методов атак — вредоносное ПО, социальная инженерия, использование легитимного софта и атаки на цепочки поставок. «Вместо того чтобы латать дыры по отдельности, нужен системный подход. 2026 год точно не будет скучным», — отметила Гульназ Галина.

Эксперт по кибербезопасности ГК «Солар» Полина Яковлева разобрала требования Приказа №117 ФСТЭК, вступившего в силу 1 марта 2026 года. Документ отменяет предыдущий Приказ №17. Распространяется не только на государственные информационные системы и ИС госорганов, но и на ИС подрядчиков. Ранее выданные аттестаты остаются действительными, а далее происходит переаттестация по новым требованиям.

«Ключевое новшество Приказа №117 — это переход от разрозненных мер к созданию комплексного подхода к защите информации. В соответствии с Приказом компании должны провести полную инвентаризацию всех информационных систем в организации, создать отдельное подразделение по информационной безопасности, назначить ответственных, внедрить внутренние стандарты и каждые полгода оценивать коэффициент защищенности информации. Такой подход позволит не просто соответствовать нормам, а реально защитить данные от киберугроз», — поясняет эксперт по кибербезопасности Полина Яковлева.

Завершилась встреча сессией вопросов и ответов, где участники говорили о миграции с ушедших вендоров, обосновании бюджетов на ИБ и реальной эффективности технических мер. «Наша цель — чтобы у бизнеса вместо страха перед штрафами и фишингом появился понятный план действий и сформировалась культура кибербезопасности», — резюмировала технический директор «ИТ Энигма» Гульназ Галина.

