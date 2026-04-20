Экс-сенатор от Прикамья Климов намерен баллотироваться в Госдуму

Бывший сенатор от Пермского края, замруководителя управления по обеспечению деятельности комиссий генсовета ЦИК «Единой России» Андрей Климов примет участие в предварительном голосовании партии. Как сообщает реготделение «Единой России», господин Климов подал документы для участия в праймериз по Единому федеральному избирательному округу на территории Пермского края для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы РФ.

Андрей Климов является одним из старейших участников политического процесса в Пермском крае. Впервые в российский парламент он был избран в 1999 году. Региональным сенатором господин Климов стал в 2012-м по представлению тогдашнего главы региона Виктора Басаргина. Сменивший господина Басаргина в 2017 году Максим Решетников продлил полномочия господина Климова. В сентябре 2025 года господин Климов ушел в отставку, его место в Свете Федерации от Прикамья занял тогдашний первый вице-спикер краевого заксобрания Вячеслав Григорьев.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.