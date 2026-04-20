Ярославское УФАС возбудило дело из-за рекламы «Ринг Премьер Отель»

Ярославское межрегионального УФАС России возбудило в отношении ООО «Ринг Премьер Отель» дело из-за рекламы о близости гостиницы к «сердцу города». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для рассмотрения ситуации стало обращение в связи с рекламной конструкцией на улице Гагарина в Ярославле. По данным УФАС, на ней было написано «Ближе к сердцу города, чем кто-либо RING PREMIERE HOTEL». Рекламу рассмотрел Экспертный совет управления.

«Все эксперты единогласно пришли к выводу, что в рекламе содержатся признаки недобросовестной конкуренции, поскольку сравнение осуществляется без объективно подтвержденных параметров»,— прокомментировали в УФАС.

Реклама, как указали в антимонопольном органе, создает впечатление о превосходстве определенного отеля над конкурентами без конкретных характеристик или параметров сравнения. В УФАС добавили, что закон запрещает использовать слова «лучший», «первый» и другие подобные в рекламе, если у этих характеристик нет объективного подтверждения.

«В данном случае реклама не раскрывает, что именно понимается под «сердцем города», на каком расстоянии он находится, и с какими именно отелями проводится сравнение»,— пояснили в ведомстве.

Дело будет рассмотрено 30 апреля.

