Раис Татарстана обсудил строительство курортного комплекса в Узбекистане

Раис Татарстана Рустам Минниханов на выставке «Иннопром» обсудил с хокимом Кашкадарьинской области Узбекистана Муротжоном Азимовым строительство курортного комплекса «Гелон» в Кашкадарьинской области. Об этом сообщила пресс-служба раиса.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Инвестиционный проект с участием татарстанского бизнеса предполагается реализовать в три этапа. Он получил поддержку руководства Узбекистана, включая решения по обеспечению необходимой инфраструктуры.

Также на встрече обсуждалось развитие межрегионального сотрудничества.

Кашкадарьинская область, расположенная на юге страны, обладает промышленным, аграрным и туристическим потенциалом. Ключевыми отраслями региона являются топливно-энергетический комплекс, газохимия, электроэнергетика, сельское хозяйство и текстильная промышленность.

