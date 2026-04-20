Главврач самарской стоматологии хочет попасть в Госдуму по бывшему округу Александра Хинштейна

Главный врач Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин подал документы на участие в выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Максим Хайкин собирается баллотироваться по самарскому одномандатному избирательному округу №159, который ранее имел №158, и по которому до этого избирался Александр Хинштейн, в декабре 2024 года ставший губернатором Курской области.

В Самаре Максим Хайкин известен как участник драки с «авторитетным предпринимателем» Владимиром Глаголевым, известным по кличке «Вова Сирота». Как сообщала газета «Известия», потасовка произошла в ноябре 2011 года у самарского клуба Sexon.

На стороне Максима Хайкина в драке участвовали бывший главврач городской больницы имени Пирогова Александр Вавилов и бывший председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, на тот момент занимавший пост первый вице-мэра Самары (сейчас его судят по уголовному делу о махинациях с деньгами на строительство самарского метро, экс-чиновнику вменяют создание ОПГ и превышение должностных полномочий).

По информации СМИ, конфликт произошел из-за девушки, в результате Виктор Кудряшов, Александр Вавилов и Владимир Глаголев получили травмы. Максим Хайкин не пострадал. По факту инцидента в отношении Владимира Глаголева было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). Его арестовали.

В итоге Глаголева приговорили к лишению свободы, но фактически он был освобожден в зале суда, так как ему зачли время, проведенное под стражей и в больнице (два месяца 19 дней).

Ранее документы на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму по этому же округу подал бывший вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. На мандат по этому же округу претендуют общественник Юлия Копылова, врач-хирург Новокуйбышевской центральной городской больницы Владислав Житков, пенсионер Татьяна Некипелова, директор самарской школы №13 Дмитрий Окуленко и руководитель ООО «Расстройкомп» Дмитрий Сатосов.

Всего от Самарской области на участие в выборах в Госдуму подали заявки 45 человек. В выборах в Самарскую губернскую думу хочет участвовать 231 человек.

