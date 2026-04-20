МИД Израиля извинился за разбитую военнослужащим статую Иисуса в Ливане

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар принес извинения христианам за повреждение израильским военнослужащим статуи Иисуса Христа в Ливане. Чиновник назвал поступок позорным и отметил, что он полностью противоречит израильским ценностям.

«Порча христианского религиозного символа солдатом ЦАХАЛ на юге Ливана — это серьезное и позорное деяние... Израиль — страна, которая уважает различные религии и их священные символы, поддерживает терпимость и уважение между вероисповеданиями. Мы приносим извинения за этот инцидент каждому христианину, чьи чувства были задеты»,— написал господин Саар в X.

Глава МИД добавил, что высоко оценил заявление израильской армии, которая осудила произошедшее и объявила о начале расследования. Гидеон Саар выразил уверенность, что «в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры».

Фото, на котором израильский военный разбивает молотком голову опрокинутой статуи Иисуса Христа, распространилось накануне в соцсетях, отмечает издание Lebanon Debate. Сегодня в ЦАХАЛ подтвердили подлинность кадра и сообщили, что на нем изображен солдат израильской армии. В ЦАХАЛ осудили поведение военнослужащего и пообещали помощь в восстановлении статуи.