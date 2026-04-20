В Сызрани лжепартнер маркетплейса обвиняется в хищении у 15 потерпевших 1,2 млн рублей

Житель Сызрани обвиняется в совершении 14 эпизодов преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданам). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, установлена причастность фигуранта к мошенническим действиям в отношении потерпевших. Общий ущерб превышает 1,2 млн руб.

По версии следствия, 43-летний безработный злоумышленник представлялся партнером маркетплейса и предлагал гражданам заказывать товары через него по выгодным ценам. Он призывал делать заказы оперативно, чтобы «не упустить выгоду». Потерпевшие скидывали ему ссылки на желаемый товар и перечисляли деньги на счет обвиняемого или передавали лично.

Стоимость товаров на маркетплейсе варьировалась от 7 до 422 тыс. руб. В числе заказов числились смартфоны, генераторы, игровые приставки и другие товары. Потерпевшие ожидали свои покупки месяцами, потом начали требовать от лжепартнера маркетплейса вернуть деньги. Поняв, что он не выполняет обязательства, они обратились в полицию. Обвиняемого задержали.

Руфия Кутляева