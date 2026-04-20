На ремонт участка трассы в Зерноградском районе выделили 81,5 млн рублей

На ремонт участка трассы в Зерноградском районе выделили 81,5 млн руб. Речь идет об участке в 6,9 километров, соединяющем станицу Мечетинскую, село Гуляй-Борисовка, а также поселок Нижнекугейский. Трасса также ведет к границе с Краснодарским краем, сообщили в правительстве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Ремонтные работы пройдут вдоль хутора Новая Поляна — от 28-го до 35-го километра. Подрядчик уложит новое покрытие из современных горячих асфальтобетонных смесей и нанесет разметку.

В настоящее время подрядчик, ООО «Т-Транс», уже приступил к подготовительным работам на объекте. Завершить работы планируется к середине осени.

Мария Хоперская