На ремонт участка трассы в Зерноградском районе выделили 81,5 млн рублей
На ремонт участка трассы в Зерноградском районе выделили 81,5 млн руб. Речь идет об участке в 6,9 километров, соединяющем станицу Мечетинскую, село Гуляй-Борисовка, а также поселок Нижнекугейский. Трасса также ведет к границе с Краснодарским краем, сообщили в правительстве Ростовской области.
Ремонтные работы пройдут вдоль хутора Новая Поляна — от 28-го до 35-го километра. Подрядчик уложит новое покрытие из современных горячих асфальтобетонных смесей и нанесет разметку.
В настоящее время подрядчик, ООО «Т-Транс», уже приступил к подготовительным работам на объекте. Завершить работы планируется к середине осени.