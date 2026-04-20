В Ростове-на-Дону жители микрорайона приняли зажигалку за боевую гранату

В микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону пиротехники обследовали предмет, схожий с боевой гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прибывшие на место правоохранители установили, что предмет является зажигалкой и не представляет опасности.

«В дежурную часть отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение об обнаружении опасного предмета. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

В ходе проверки установлено, что найденный предмет не представляет угрозы, является зажигалкой», — сообщили в МВД.

Константин Соловьев