Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону жители микрорайона приняли зажигалку за боевую гранату

В микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону пиротехники обследовали предмет, схожий с боевой гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прибывшие на место правоохранители установили, что предмет является зажигалкой и не представляет опасности.

«В дежурную часть отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение об обнаружении опасного предмета. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

В ходе проверки установлено, что найденный предмет не представляет угрозы, является зажигалкой», — сообщили в МВД.

Константин Соловьев

