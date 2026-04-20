Как топ-менеджеров научат создавать ИИ-агентов без кода

В Липецке на базе кампуса «Школы 21» начал работу первый региональный обучающий Бизнес ГигаХаб, призванный стать драйвером технологического развития бизнеса и государственных структур. Уникальный проект, не имеющий аналогов в России, позволит топ-менеджерам организаций, аналитикам и ИТ-командам научиться создавать и внедрять собственных ИИ-агентов на платформе ГигаЧат Бизнес. Открытие хаба стало логичным продолжением системной работы Липецкой области по внедрению искусственного интеллекта в госуправление и социальную сферу, где регион уже входит в число лидеров.

Обучение в хабе построено по разработанной «Школой 21» программе «GigaChat Enterprise: внедрение ИИ-агентов в бизнес» и опирается на методологию «равный равному». Главная задача курса — максимально глубоко познакомить учащихся с возможностями платформы ГигаЧат Бизнес, чтобы в дальнейшем они могли адаптировать её под конкретные задачи своего бизнеса. Программа рассчитана на один день очного обучения в кампусе «Школы 21» в Липецке и включает в себя несколько ключевых модулей.

Участников курса научат писать промпты под конкретные бизнес-задачи, создавать корпоративное хранилище знаний, рассчитывать экономическую эффективность внедрения ИИ-решений, а также разрабатывать ИИ-агентов и настраивать RAG-архитектуру без необходимости написания кода. На финальном этапе обучения каждый участник самостоятельно создаст готовый проект внедрения ИИ-агентов для реальной бизнес-ситуации и презентует его эксперту. Такой подход позволяет не просто получить теоретические знания, но и сразу применить их на практике, что особенно важно для руководителей, принимающих решения о цифровой трансформации своих компаний.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, комментируя открытие хаба, подчеркнул его уникальность и стратегическое значение: «Бизнес ГигаХаб создан именно для того, чтобы руководители — даже те, кто никогда не писал код — могли максимально глубоко погрузиться в возможности платформы ГигаЧат Бизнес. После обучения в хабе руководители будут полностью готовы к внедрению платформы в свой рабочий контур с технической точки зрения. Экономия времени сотрудников на делегировании рутинных задач — несколько часов в неделю. На текущий момент Бизнес ГигаХаб в Липецке — уникальный проект, аналогов которому в России нет. Мы рассматриваем его как флагманскую площадку и в ближайшем будущем планируем масштабировать это решение на другие кампусы «Школы 21».

Особого внимания заслуживает тот факт, что программа ориентирована на руководителей, не имеющих опыта программирования. Именно эта категория специалистов чаще всего принимает стратегические решения о цифровизации, но зачастую испытывает дефицит понимания технологических возможностей ИИ. Новый формат обучения устраняет этот пробел, позволяя топ-менеджерам не просто ставить задачи ИТ-отделам, а самостоятельно оценивать потенциал внедрения конкретных ИИ-решений и контролировать их реализацию.

Масштаб потенциального эффекта от внедрения ИИ подтверждают данные исследования консалтинговой компании «Яков и Партнеры», проведенного совместно с «Яндексом». Согласно отчету «Искусственный интеллект в России: тренды и перспективы», к 2030 году ожидаемый экономический эффект от ИИ может составить от 7,9 до 12,8 трлн руб. в год, что соответствует до 5,5% прогнозного ВВП. При этом наибольший вклад в этот эффект вносит генеративный ИИ — от 1,6 до 2,7 трлн руб. к 2030 году. Внедрение ИИ, по оценкам экспертов, станет к 2030 году вопросом выживания для большинства компаний.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя открытие хаба, отметил, что регион последовательно движется по пути цифровой трансформации: «Липецкая область — в числе лидеров по внедрению искусственного интеллекта в госуправление и социальную сферу. Открытие первого регионального Бизнес ГигаХаба на базе нашей «Школы 21» — это логичное продолжение системной работы в данном направлении. Участники проекта смогут создавать ИИ-агентов даже без глубоких знаний программирования и внедрять их в промышленности, сельском хозяйстве, госуправлении и других отраслях. Это позволит переложить рутину на искусственный интеллект и освободить ресурсы для решения стратегических задач, что в итоге повысит производительность и конкурентоспособность экономики региона».

Промышленность Липецкой области, представленная крупнейшими металлургическими и машиностроительными предприятиями, а также развитый аграрный сектор и активно растущий сегмент государственных услуг — все эти сферы потенциально могут получить значительный импульс к развитию благодаря внедрению ИИ-агентов. Автоматизация рутинных процессов, оптимизация логистики, прогнозирование спроса, контроль качества продукции — лишь малая часть задач, которые можно делегировать искусственному интеллекту. Экономия времени сотрудников, по оценкам экспертов, может составить несколько часов в неделю, что в масштабах крупного предприятия дает колоссальный эффект. Как отметил Александр Ведяхин в рамках пресс-подхода, «до 2030 года валовой региональный продукт Липецкой области может увеличиться на 70 млрд руб. только благодаря искусственному интеллекту».

Обучающий хаб оснащен высокопроизводительным вычислительным кластером, предоставленным Правительством Липецкой области. Это оборудование призвано обеспечить цифровую трансформацию региона и становление инновационной экосистемы, объединяющей образование, бизнес и государственное управление. Наличие собственной вычислительной инфраструктуры позволяет участникам обучения работать с реальными данными и моделями, не завися от внешних ресурсов, что особенно важно в контексте требований к информационной безопасности и импортозамещению.

Получение новых знаний по внедрению ИИ становится критически важным фактором конкурентоспособности в современной экономике. Компании, которые первыми осваивают технологии искусственного интеллекта, получают значительное преимущество: сокращение издержек, повышение скорости принятия решений, улучшение качества продукции и услуг. Бизнес ГигаХаб в Липецке предоставляет региональному бизнесу и госструктурам уникальную возможность не отстать от этого технологического тренда, а возглавить его.

В визионерской лекции, с которой после торжественной церемонии открытия Бизнес ГигаХаба выступил Александр Ведяхин, он рассказал о том, как искусственный интеллект станет основой новой, агентной экономики. Она сформируется, по его словам, в ближайшие 15-20 лет, а, может быть и раньше, с учетом динамики развития ИИ, и станет таким же обыденным явлением, как сегодня Интернет.

Мы приближаемся к эре генеративного искусственного интеллекта. Создание агентов-помощников на основе такого ИИ станет обыденным делом практически для каждого и существенно изменит привычную сегодня архитектуру жизни. Такие агенты не решают задачи, а достигают цели через постановку промежуточных задач. Эра использования генеративного ИИ позволит кардинально повысить и эффективность бизнеса.