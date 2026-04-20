Средняя цена аренды дома в Ростове на майские праздники превысила 21 тыс. рублей

Арендовать дом на сутки в Ростове-на-Дону в майские праздники стоит в среднем 21,6 тыс. руб. Об этом рассказала «Ъ-Ростов» коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина.

По данным сервиса, на майские праздники в Ростовской области число бронирований осталось на уровне прошлого года. При этом средняя стоимость аренды на майские выходные в регионе снизилась на 4% и составила 13,1 тыс. руб. за ночь.

Самыми популярными направлениями у самих ростовчан на майские праздники стали Ростов-на-Дону, Каменномостский (Адыгея), Таганрог, Кисловодск и Архыз. «Такой выбор показывает, что путешественники чаще отдают предпочтение близким направлениям к родному региону и возможности полноценно отдохнуть даже за несколько дней»,— отметила госпожа Сакина.

Средняя стоимость аренды дома в Ростове-на-Дону составляет 21, 6 тыс. руб. В поселке Каменномостском — 11,5 тыс. руб., в Таганроге — 9,3 тыс. руб., в Кисловодске — 7,7 тыс. руб., в Архызе — 10,3 тыс. руб.

«С учетом коротких майских праздников в этом году средняя продолжительность поездок составляет две ночи, а глубина бронирования увеличилась до полутора месяцев против двух недель в первом квартале года. Это подтверждает сохраняющийся в Ростовской области тренд на более раннее и осознанное планирование поездок»,— заключила Виктория Сакина.

Кристина Федичкина